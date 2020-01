Virginia Saba, la dedica al fidanzato Luigi Di Maio dopo le sue dimissioni: “L’uomo migliore che potessi incontrare, infinita stima e infinito amore” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare“. Con queste parole Virginia Saba ha commentato il passo indietro fatto dal fidanzato Luigi Di Maio che mercoledì ha lasciato il suo ruolo di capo politico del Movimento Cinquestelle. A poche ore dal discorso del compagno, la giornalista sarda ha condiviso sul suo profilo Facebook il video integrale della sua conferenza, dedicando a Di Maio parole d’affetto e stima. “Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù. Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune”, ha scritto Virginia Saba. Infine, ha voluto fare un in bocca al lupo “al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno ... ilfattoquotidiano

