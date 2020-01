Viola gli arresti domiciliari, 60enne denunciato dai carabinieri (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Prosegue l’azione dei carabinieri della Compagnia di Baiano, costantemente impiegati nel controllo del territorio al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nell’ambito di tali servizi, un 60enne, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di inosservanza alle prescrizioni impostegli. In particolare, all’esito del controllo eseguito dai carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, veniva sorpreso presso la sua abitazione in compagnia di persone diverse da quelle che con lui coabitano, Violando quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria. L'articolo Viola gli arresti domiciliari, 60enne denunciato dai carabinieri proviene da Anteprima24.it. anteprima24

