Vicolo della cultura, il filosofo Filippo Cannizzo in visita per donare il suo libro (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il filosofo Filippo Cannizzo è stato in visita al Vicolo della cultura di Napoli, per donare alcune copie del suo libro “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”. Camminando per le strade del Rione Sanità di Napoli, Cannizzo ha definito il Vicolo della cultura un esempio vivente di una rigenerazione urbana che è anche rigenerazione “umana”. Riempie il cuore vedere quante persone in un freddo pomeriggio d’inverno si trovano a cercare e passeggiare per il primo Vicolo della cultura d’Italia, nato dall’impegno e dall’idea dalle ragazze e dai ragazzi dell’associazione “Opportunity” (che ha sede nei locali di un bene confiscato alla camorra e che si trova sulla stessa strada). La bellezza contro l’odio, la bellezza contro la camorra, la bellezza contro l’omertà, bellezza per costruire una nuova idea di ... anteprima24

incazzati2 : @OttoemezzoTW @fattoquotidiano @marcotravaglio @franborgonovo @LaVeritaWeb @Corriere @6000sardine @JasmineCristal3… - gbponz : @lorepregliasco @gloquenzi Specialmente perché sia Salvini che Di Maio sono il prodotto di una cultura politica del… - imieipassi : Quando stavo ancora 'bene' ed andai a vedere il vicolo della fionda di legno Premio di cui sono sempre tanto orgog… -