Viaggio nella nuova casa (da sogno) di Harry e Meghan (Di giovedì 23 gennaio 2020) Competere con il lusso delle stanze reali non è affar semplice, ma Harry e Meghan sembrano aver trovata una dimora degna anche in Canada. Secondo il Sun, i duchi di Sussex sarebbero pronti ad acquistare una casa da sogno nel cuore della Golden Miles, a Vancouver.La casa in questione misura 640 metri quadri, distribuiti su 4 piani. È composta da cinque bagni, sei camere da letto, una suite per accogliere gli ospiti, un salotto e un immenso giardino. Punta di diamante le grandi vetrate che affacciano sull’oceano, regalando una vista mozzafiato.Per riuscire a sistemarsi tra queste mura insieme ai cani e al piccolo Archie, Meghan e Harry dovranno sborsare 35,8 milioni di dollari. Una cifra che, sempre secondo il tabloid britannico, avrebbe fatto storcere il naso alla regina, già contrariata dalle numerose ristrutturazioni richieste per Frogmore Cottage, la dimora ... huffingtonpost

albertoangela : Nella puntata di stasera di #Meraviglie, alle 21.25 su @RaiUno, partiremo dalle guglie del Duomo di #Milano. Faremo… - FabrizioRomano : Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, in missione a Londra: viaggio di mercato con Eriksen e Giroud nella lista nerazzur… - mauroberruto : Non giocavi nella squadra che amo (anzi... proprio nell'altra!), ma è immenso il rispetto per aver fatto, con una p… -