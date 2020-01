Via Rocco Cocchia, tecnici del Comune a lavoro per risolvere il black out (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIn attesa che il prefetto risponda alla lettera, i residenti di via Rocco Cocchia ottengono una prima risposta dall’amministrazione comunale di Salerno. Dopo i disagi relativi al quinto giorno di stop alla pubblica illuminazione nel quartiere. Il Comune di Salerno ha infatti ufficialmente comunicato che squadre di tecnici ed operai sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, il regolare servizio di pubblica illuminazione in alcune strade della zona orientale della città dove da qualche tempo si registrano disagi. E’ in corso una minuziosa attività d’ispezione delle cassette, dei cavi e dei condotti sotterranei, dei corpi illuminanti e degli impianti al fine di individuare l’origine dei problemi e procedere ad una definitiva risoluzione. A tal fine sono in corso anche alcune attività di prova illuminotecnica con ... anteprima24

chiarabarbagli : @fedebassano No via io sarò di parte ma Rocco è proprio un bel fighetto ?? - Club_Biscione : CANZONE LAUTARO MARTINEZ ? [ Parodia Rocco Hunt - Ti Volevo Dedicare ft.... - rocco_tanica : Coloro i quali - come da proprio diritto costituzionale - stanno segnalando brani ad integrazione della moratoria d… -