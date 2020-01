Verso Brescia-Milan, Pioli: “C’è ancora tanta strada da fare” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Brescia-Milan, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Pioli in conferenza stampa: “La classifica è appesa a Milanello”. Brescia – Vigilia di Brescia-Milan. La ventunesima giornata di Serie A sarà aperta al Rigamonti dalla sfida che vedrà protagonisti gli uomini di Corini e quelli di Pioli. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di venerdì 24 gennaio 2020. Brescia-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli Il Milan vuole continuare la scalata in classifica: “I numeri non mentono e in trasferta stiamo facendo molto bene – ha detto in conferenza stampa Stefano Pioli – dobbiamo continuare così perché davanti a noi abbiamo tanta strada. In questo momento non dobbiamo pensare alla classifica ma lavorare e spingere. La classifica è appesa a Milanello e lo sarà fino al 24 maggio“. I dubbi sulla formazione restano: “Ho tante ... newsmondo

