Veneto: da Regione altri 4 mln all'imprenditoria femminile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Venezia, 23 gen. (Adnkronos) - Grazie allo stanziamento di 4 milioni di euro dello scorso novembre, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, Roberto Marcato, la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo scorrimento delle domande di partecipazione al bando per l’erogazione di contributi liberoquotidiano

xbici : @matteosalvinimi Del figlio morto alla signora, non l'avevo letto quindi faccio un passo indietro Salvini rimane s… - arcocielo : Ristretto il parco della Lessinia del 20% dalla Regione Veneto: nei 2000 ettari in meno ora si potrà cacciare -… - CanioA : RT @xbici: @AnnalisaChirico Spiegare alla Chirico che #SalviniChiacchierone prima di citofonare in Emilia, dovrebbe citofonare in Veneto,… -