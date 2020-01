Vela, Coppa del Mondo Miami 2020: Berta e Caruso quarte, bene di Salle e Dubbini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Continua la settimana positiva delle ragazze azzurre del 470 impegnate nelle Hempel World Cup Series 2020 di Miami. In una giornata in cui le temperature in Florida sono scese in modo improvviso, con vento ancora impegnativo, forte e rafficato, Elena Berta e Bianca Caruso sono riuscite a rimanere nella parte alta della flotta, anche se in classifica generale hanno perso una posizione scivolando al quarto posto. Le azzurre sono state superate dalle slovene Mrak/Macarol protagoniste di una giornata particolarmente ispirata con un secondo e un primo posto. Per l’equipaggio italiano un inizio eccellente con un terzo posto mantenuto dalla prima all’ultima boa mentre il settimo della seconda prova ovviamente non le soddisfa, essendo fino ad ora il piazzamento peggiore della settimana, anche se pesa sulla loro graduatoria la squalifica per partenza anticipata della terza prova. Le regate di ... oasport

OA_Sport : Vela, Coppa del Mondo Miami 2020: Berta e Caruso quarte, bene di Salle e Dubbini - rio_vela : @danititti Abbiamo giocato la Coppa Lampo. - rio_vela : La Coppa Italia è durata da giovedì a mercoledì. -