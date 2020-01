Vedana: il whistleblowing rafforza il valore della legalità (Di giovedì 23 gennaio 2020) Milano, 23 gen. (askanews) – Il whistleblowing – lo strumento normativo che protegge dipendenti e collaboratori che segnalano irregolarità commesse all’interno di una organizzazione – comincia a evidenziare i suoi effetti positivi su enti e persone che imparano a conoscerlo e a utilizzarlo con sempre maggiore fiducia. Recentemente il Tribunale amministrativo della Campania, applicando la nuova normativa in materia, per la prima volta in Italia ha usato in una sentenza proprio il termine inglese “whistleblowing”, aiutando così a identificare con facilità lo strumento normativo, senza nasconderlo dietro formule di burocratese. “E’ una mezza rivoluzione, almeno sul piano letterale – commenta Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria, organizzazione che tra le prime in Italia ha supportato istituti finanziari e ... notizie

Vedana whistleblowing Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vedana whistleblowing