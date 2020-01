Vanessa Ferrari e il conto alla rovescia: “Il mio sogno? Una medaglia alle Olimpiadi”. Tra un mese il ritorno in gara (Di giovedì 23 gennaio 2020) Vanessa Ferrari è ufficialmente pronta per tornare in gara: l’appuntamento sarà a Melbourne (Australia) dove nel weekend del 20-23 febbraio andrà in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La bresciana sta partecipando a questo circuito internazionale con l’obiettivo di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in palio un pass per attrezzo e la nostra portacolori è in piena lotta al corpo libero dove è in atto un testa a testa con Lara Mori. La 29enne non gareggia dallo scorso marzo perché poi si operò ai piedi, doveva rientrare in pedana a novembre ma saltò l’appuntamento di Cottbus perché scoprì di soffrire della sindrome di Hashimoto (una malattia autoimmune della tiroide). Ora però è iniziato ufficialmente il conto alla rovescia ed è la stessa ginnasta a parlarne con un articolo scritto per il suo nuovo sito internet ... oasport

