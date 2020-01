Valeria Marini risponde agli attacchi ricevuti in casa da Antonella Elia e Antonio Zequila (Di giovedì 23 gennaio 2020) Valeria Marini non si placa dopo quello che è successo in diretta durante l’ultimo serale del Grande Fratello Vip. La showgirl sarda, infatti, era stata invitata da Alfonso Signorini per un confronto diretto con Rita Rusic, ex moglie del suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Il confronto tra le due non è stato certo dei migliori, ma neppure uno spargimento di sangue. Antonella Elia e Antonio Zequila, però, avevano voluto esprimere delle considerazioni squisitamente personali sul conto di Valeria Marini. Ne era uscito un commento davvero poco gradevole, poich i due avevano descritto Valeria Marini come un “cesso” e un “mostro“. L’intervento, fatto passare in sordina da Alfonso Signorini, ha scatenato una rivolta sul web, ma anche fra personaggi noti del mondo dello spettacolo. Primo fra questi Malgioglio. Ospite del programma di Piero ... trendit

trash_italiano : Io metterei Valeria Marini in ogni programma televisivo. #GFVIP - trash_italiano : TU SEI A CASA MIA. VALERIA MARINI TI AMO. #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… -