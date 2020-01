Valeria Marini replica alle pesanti offese di Antonella Elia e Zequila parlando di provvedimenti da prendere (Di giovedì 23 gennaio 2020) Noi una speranza ancora ce l’abbiamo, quella che venerdì sera il conduttore del Grande Fratello VIP metta da parte il buonismo e riprenda, come avrebbe fatto Barbara d’Urso, i concorrenti nella casa ( anche se sono suoi amici) in merito a quello che hanno detto nei confronti di Valeria Marini. La loro pessima figura l’hanno già fatta. Delle offese rivolte alla Marini infatti si è parlato in diversi programmi Mediaset, ultimo in ordine cronologico La Repubblica delle donne. Nel corso della puntata di ieri 22 gennaio 2020, c’è stato spazio anche per la replica della Marini. Chiaramente la Valeria nazionale vola alto, è superiore a queste inutili critiche. Che non sia un cesso poi, è evidente a tutti e che le parole dell’Elia e di Zequila non la tocchino è evidente. Questo però non significa che non ci siano state le offese e non significa che si possa ... ultimenotizieflash

trash_italiano : Io metterei Valeria Marini in ogni programma televisivo. #GFVIP - trash_italiano : TU SEI A CASA MIA. VALERIA MARINI TI AMO. #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… -