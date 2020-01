Valeria Marini in guerra con il Grande Fratello Vip | Nuova azione contro Rita Rusic (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo l’ingresso della bella showgirl del Bagaglino per un faccia a faccia acceso con l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Valeria Marini chiede una Nuova azione contro Rita Rusic. Non si placa la bufera tra le due e Valeria Marini è in guerra con il Grande Fratello Vip. Cosa chiede, con toni aspri, nel salotto … L'articolo Valeria Marini in guerra con il Grande Fratello Vip Nuova azione contro Rita Rusic proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

trash_italiano : Io metterei Valeria Marini in ogni programma televisivo. #GFVIP - trash_italiano : TU SEI A CASA MIA. VALERIA MARINI TI AMO. #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… -