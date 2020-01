Valeria Marini ascolta le offese di Antonio Zequila e Antonella Elia: “Irrispettosi” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove ha incontrato la ex moglie del suo ex compagno, Valeria Marini ha suscitato molti commenti. I più velenosi sono stati pronunciati proprio dai coinquilini di Rita Rusic, non appena è rientrata dal confronto con la Marini. Sono stati Antonio Zequila e Antonella Elia a formulare giudizi molto forti sulla bombastica showgirl. Quei giudizi sono stati mostrati alla stessa Valeria, con un filmato trasmesso a CR4 – La Repubblica delle Donne. Ospite di Piero Chiambretti, la sua reazione dopo quelle frasi molto forti nei suoi confronti è stata pacata e controllata. I commenti di Zequila e Elia Al termine della chiacchierata tra le due ex di Vittorio Cecchi Gori, Antonio Zequila e Antonella Elia non hanno risparmiato agli spettatori del Grande Fratello Vip il loro pensiero sulla Marini, nell’accogliere Rita Rusic di nuovo tra ... thesocialpost

trash_italiano : Io metterei Valeria Marini in ogni programma televisivo. #GFVIP - trash_italiano : TU SEI A CASA MIA. VALERIA MARINI TI AMO. #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… -