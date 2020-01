Valentina Ferragni ‘a luci rosse’ al Crazy Horse parigino: «Che regina, salita di livello inarrestabile» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Crazy Horse parigino si trasforma, per una sera, nel tempio della regina Valentina Ferragni: sbalorditiva nella calda atmosfera che la circonda, riscaldata da luci rosse soffuse e sensualità ‘palpabile’. Davvero sorprendente il ritratto condiviso sul social dalla piccola di casa Ferragni. Decisa e sicura di sé, Valentina si mostra in una mise più ‘aggressiva’ rispetto a quanto ci ha finora abituati. Meno romantica e più passionale, la ventisettenne cremonese restituisce un’immagine inedita ma assolutamente vincente. Approvata a pieni voti dai followers che non possono che congratularsi. Valentina Ferragni, notte al “Crazy Horse”: baciata da una luce sorprendente “Notte al Crazy Horse”, lo storico cabaret di Parigi fa da cornice allo scatto condiviso dalla Ferragni junior, accendendo di tinte decise la giovane e famosa sorellina. Come pervasa da un’aura di fascino e ... urbanpost

lewh4milton : quanto è bella Valentina Ferragni - donnaonpoint : Valentina Ferragni è alla stessa sfilata di Sarah Rafferty ?? - mymonsterslotto : RT @chanelmichieli: Chiara Ferragni che fa storie con Paola Turani, che è la migliore amica di Giulia Valentina che è la ex di Fedez, nonch… -