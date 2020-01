Vaccini obbligatori, cento genitori condannati a Belluno per false autocertificazioni. Sotto inchiesta anche trenta dirigenti scolastici (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un centinaio di genitori e una trentina di direttori didattici sono finiti sotto inchiesta per le mancate vaccinazioni dei figli o per l’ammissione nelle scuole degli alunni in base a certificazione non veritiera. Sono questi i numeri, ancora approssimativi, di un’indagine preliminare avviata dal procuratore della Repubblica di Belluno, Paolo Luca, sull’applicazione e sugli eventuali abusi della legge che ha reso obbligatori i Vaccini. L’inchiesta è stata avviata a ottobre dai carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità di Treviso, che ha competenza anche su Belluno. In primo luogo sono stati individuati circa 100 genitori no-vax, i quali non hanno sottoposto volontariamente a vaccinazione i loro bambini, dall’asilo alla quinta elementare, ma hanno presentato un’autocertificazione che dichiarava il contrario. I Nas hanno spulciato tutte le ... ilfattoquotidiano

