Utrecht-ADO Den Haag, Eredivisie: pronostici e formazioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Utrecht-ADO Den Haag è l’anticipo della ventesima giornata di Eredivisie e si gioca venerdì alle 20: pronostici e probabili formazioni. Utrecht – ADO DEN Haag venerdì ore 20:00 L’ADO Den Haag si trova nelle zone basse della classifica di Eredivisie, deve lottare per non retrocedere ed è in una situazione caotica. Alan Pardew è recentemente diventato il terzo tecnico stagionale di questa squadra, dopo Alfons Groenendijk e Dirk Heesen, il quale ha garantito l’interim per alcune settimane. Inoltre, negli ultimi tempi, l’organigramma del club gialloverde è notevolmente cambiato. Una vera e propria rivoluzione, che testimonia l’insoddisfazione di una società in grande crisi. L’Utrecht può sperare di qualificarsi per la prossima Europa League, è dotato di valide individualità offensive e dovrebbe sfruttare ... ilveggente

