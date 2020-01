Ute Maria Lerner | che fine ha fatto Sorella Federica de Le Ali della Vita?

Maria Grazia Cucinotta - lo spot Uliveto scatena gli Utenti : "Sei irriconoscibile" : Lo spot Uliveto mandato in onda in questi giorni ha portato Maria Grazia Cucinotta al centro di una polemica: molti utenti la accusano di essersi resa irriconoscibile, ma lei ha risposto. Maria Grazia Cucinotta è irriconoscibile nel nuovo spot Uliveto: molti fan, dopo la messa in onda della pubblicità che la vede al fianco di Alessandro Del Piero e del famoso uccellino, hanno affollato i social dicendosi increduli di fronte a quello che è parso ...

Santa Maria Capua Vetere - tUtela ambientale tra bonifiche e videosorveglianza : Tempo di lettura: 2 minutiInterventi di bonifica delle aree oggetto di sversamenti abusivi e potenziamento degli impianti di videosorveglianza al fine di contrastare tali fenomeni: due aspetti che viaggiano parallelamente nell’agenda politica dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Mirra. Nella giornata di venerdì è stata infatti ultimata un’ulteriore bonifica ambientale, precisamente in via Santa Lucia in località Staffaro, come ...

Pd : De Maria - ‘serve rigenerazione aUtentica’ : Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Zingaretti nelle sue riflessioni di oggi apre una prospettiva interessante. Di cui avremo modo di discutere nel Partito Democratico. Maurizio Martina ne aveva già parlato in una sua recente intervista. è l’ idea di una nuova stagione per il Partito Democratico, che si può aprire dopo le elezioni regionali del 26 gennaio”. Lo dice Andrea De Maria, coordinatore nazionale dell’area ...

Maria De Filippi vince un’importante sfida : battUte Mara Venier e Belen : Mara Venier e Belen Rodriguez battute da Maria De Filippi: “E’ lei la diva dell’anno!” E’ finito da poco il 2019, ed è tempo di bilanci. E come da tradizione il magazine Diva e Donna, con la collaborazione dell’istituto di ricerca EuroMedia Research, ha fatto un sondaggio su chi è stata ‘La diva dell’anno appena terminato’. In questo sondaggio sono state prese in considerazione non solo le ...

Lourdes Maria - la figlia di Madonna la foto nuda che sta facendo discUtere (FOTO) : Una scena di nudo che ha fatto molto scalpore per Lourdes Maria, la figlia di Madonna Dopo che la madre ha per molti anni fatto parlare di sé, con le sue provocazioni, adesso anche Lourdes Maria Ciccone, figlia di Madonna ha dimostrato quanto sia vero il detto “tale madre, tale figlia”. Mentre Madonna a cavallo […] L'articolo Lourdes Maria, la figlia di Madonna la foto nuda che sta facendo discutere (foto) proviene da KontroKultura.

Lourdes Maria - la figlia di Madonna nuda tra ‘tutti quelli’ : la foto hot che sta facendo discUtere : Tale madre tale figlia. Molti utenti hanno voluto fare questo paragone, una volta visto ciò che ha fatto Lourdes Maria Ciccone. Negli anni Ottanta e Novanta Madonna faceva strani e provocatori comparazioni tra le immagini religiose e le scene riguardanti il sesso. Ora anche la giovane si è resa protagonista di un episodio che sta facendo discutere. Secondo quanto ha riferito l’Independent, la ragazza ha partecipato assieme ad altri ragazzi ...