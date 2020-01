Usa, verso l'”Accordo del secolo” in Medio Oriente. Fonti media: «A breve l’annuncio di Trump su Israele e Palestina» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Inizialmente era previsto per domani un annuncio da parte del presidente americano Donald Trump relativo al Piano di pace tra Israele e Palestina. Secondo la radio militare israeliana, invece, un annuncio formale della Casa Bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo vanno avanti i colloqui tra il vicepresidente americano Mike Pence, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz, arrivato primo nelle ultime elezioni israeliane, che non hanno portato alla formazione di un governo (le prossime si terranno a marzo). Secondo Canale 12, una televisione commerciale, i due politici israeliani potrebbero incontrarsi con Donald Trump già martedì prossimo. Cos’è “l’Accordo del Secolo” Concepito nel 2017 per portare pace e prosperità nel Medio Oriente a cominciare dai Territori palestinesi, i dettagli ... open.online

