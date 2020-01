Uomini e donne, Barbara De Santi fuori controllo lancia scarpe al trono over: anticipazioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Barbara De Santi senza freni a Uomini e donne. Martedì 21 gennaio si sono registrate le nuove puntate del trono over e a tenere banco, oltre al ritorno di Ida e Riccardo, è proprio la dama che tra una caduta sfiorata e gesti inaspettati fa rimanere di stucco i presenti. Il lancio del biscotto… Ad anticipare quanto accaduto è il sito Ilvicolodellenews.it. Barbara sta uscendo con Marcello, i due sono stati a cena insieme ma lei pensa che l’uomo non abbia interesse nei suoi confronti perché dopo la cena l’ha riportata subito in albergo malgrado lei non lo avesse chiesto. Marcello invece sostiene di averlo fatto perché Barbara gli aveva detto di non stare bene. Le due versioni non combaciano, iniziano accuse reciproche con tanto di insulti finché la dama gli lancia in faccia un biscotto che una signora del pubblico aveva offerto in un momento in cui si sentiva mancare per ... tvzap.kataweb

