Underwater | la recensione del film fantascientifico con Kristen Stewart (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il 30 gennaio prossimo arriverà nelle sale italiane Underwater, nuovo horror fantascientifico ambientato nelle profondità degli abissi con una inedita Kristen Stewart. William Eubank si è fatto un nome tra gli appassionati di cinema di genere con The Signal, film indipendente del 2014 in grado di mescolare idee già collaudate per creare qualcosa di sufficientemente … L'articolo Underwater la recensione del film fantascientifico con Kristen Stewart proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Underwater recensione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Underwater recensione