Una svolta tecnologica e sostenibile per l’acquacoltura in Europa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un forte investimento per far crescere in modo sostenibile il settore dell’acquacoltura a livello europeo. È la spinta che arriva con NewTechAqua, progetto europeo coordinato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Bologna. Finanziato con 6 milioni di euro nell’ambito del programma Horizon 2020, il progetto è partito ufficialmente in questi giorni con un kick-off meeting ospitato a Bologna: partecipano 26 partner di 9 paesi tra università, centri di ricerca, istituzioni e imprese. All’evento di lancio erano presenti anche rappresentanti della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, della Federazione Europea Acquacoltori ed esperti in arrivo da Turchia, Israele e Algeria. Circa il 20% della produzione ittica in Europa deriva oggi dall’acquacoltura, cioè l’allevamento controllato di pesci, molluschi e alghe: un ... meteoweb.eu

