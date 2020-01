Una ex gieffina vuole rientrare al Grande Fratello Vip, ecco di chi si tratta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Carmen Di Pietro supplica di voler tornare al Grande Fratello Vip. Le dichiarazioni della showgirl lucana arrivano direttamente da RTL10.5 Viaradio. L’emittente radio, infatti, l’aveva contattata per una breve intervista. Carmen Di Pietro, però, si è lasciata andare ad un vero e proprio appello nei confronti degli autori del Grande Fratello Vip. E ha detto: Fatemi tornare al GF Vip per favore, voglio rientrare come concorrente! La Di Pietro è già stata una inquilina della casa più spiata d’Italia. Ha partecipato, infatti, alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Carmen Di Pietro era durata nella casa circa tre settimane, ma poi era finita in nomination con Daniele Bossari. Come tutti sicuramente ricorderanno, Carmen perse il televoto e, parecchie puntate più avanti, Daniele Bossari si classificò come vincitore dell’edizione di ... trendit

