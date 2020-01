Un uomo che fa il muratore vince alla lotteria 123 milioni di Euro, decide di continuare a lavorare ma gratis (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo di 42 anni da 15 anni giocava alla lotteria senza mai vincere. Un giorno ha fatto una vincita incredibile: 123 milioni di dollari. L’uomo non ha perso la sua umiltà, ha preso una decisione incredibile: ha detto a tutti i suoi clienti che terminerà tutti i lavori che aveva in corso ma non si farà pagare nulla, lavorerà gratsi. Terminati tutti i lavori smetterà di lavorare. Questo gesto è stato tanto apprezzato da tutti i suoi clienti che si sono certamente stupiti di questa decisione. L’uomo Steve Thomson, ha detto che ha preso questa decisione per rimanere con i piedi ben piantati per terra e pèrchè questa vincita ha paura che gli dia alla testa. L’uomo ha intenzione di acquistare tre case una per ogni suo figlio e una macchina di seconda mano. I clienti hanno detto così: “Non gli abbiamo chiesto della vittoria perché probabilmente è stufo ... baritalianews

borghi_claudio : In un mondo in cui troppi ominicchi di sport e spettacolo devono dire in coro di votare a sinistra, altrimenti il s… - matteosalvinimi : Grande uomo, grande sportivo, grande guerriero. Grazie a nome di tanti uomini dello sport, dello spettacolo e della… - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Siniša Mihajlovic per il sostegno a me e alla Lega. Mi spiace che sia stato attaccato anche sul… -