Un sommergibile vuole salvare la radio del Titanic, ma la missione accende scontro Gb-Usa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nessuno tocchi il Titanic. Il relitto, scrigno di storie e tesori, ha scatenato una disfida tra Gran Bretagna e Stati Uniti per il recupero degli oggetti contenuti al suo interno. In particolare, al centro delle operazioni di recupero, ci sarebbe il prezioso trasmettitore della sala radio. Notizia degli scorsi giorni era quella dell’entrata in vigore di un trattato Gb-Usa, mirato a proteggere i resti e gli oggetti del transatlantico affondato nell’aprile del 1912. Ma qualcuno non ci sta: l’azienda americana che da circa trent’anni detiene i diritti di esplorazione del relitto ha fatto sapere che vuole “ignorare” il trattato e che sta già pianificando una nuova missione di recupero. A rivelare la presa di posizione della Rmst Inc. è stato il Telegraph, affermando che l’azienda vuole aprire un varco nello scafo e usare robot ... huffingtonpost

