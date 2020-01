Un ristorante con il senso dell’umorismo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ogni ristorante conquista i suoi clienti per il suo cibo, le decorazioni del luogo e l’attenzione che fornisce al pubblico. Tuttavia, Tom Diner ha rubato il cuore a tutti grazie al suo senso dell’umorismo. Di recente, un cliente ha pubblicato il conto che ha ricevuto dopo la cena, e c’è un piccolo dettaglio che ha lasciato tutti più che confusi. Il ristorante si trova in Colorado, negli Stati Uniti. Il cliente aveva ordinato un delizioso pollo accompagnato da purè di patate, ma non era tutto. Una delle voci sullo scontrino appariva con il nome di “Una domanda stupida”. Basti dire che chiunque abbia lavorato come cameriere capirà che ciò accade molte più volte di quanto possiamo immaginare. Ogni “domanda stupida” ha un costo di 38 centesimi. Non appena l’immagine è stata resa nota attraverso le reti mediatiche, molti hanno iniziato a ... bigodino

