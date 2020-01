Un Posto al Sole | il messaggio di addio di Davide Devenuto

Un Posto al sole anticipazioni : FABIO COCIFOGLIA è “Marcello Sermonti” : A Un posto al sole, la sorpresa è servita. Dopo tante settimane in cui l'”amico virtuale” di Giulia (Marina Tagliaferri) è stato solo una voce, ora ne conosciamo il volto. Ma, come avrete notato, la vera faccia di Marcello Sermonti (ammesso che si chiami così) non corrisponde affatto a quella che la signora Poggi conosce! Come si era ampiamente ipotizzato, infatti, Giulia è l’ennesima vittima di una truffa romantica ben ...

Un Posto al Sole - arriva la brutta notizia : addio ad un volto storico della serie di Rai Tre [FOTO] : Upas perde un grande protagonista arriva una notizia poco positiva per i telespettatori di Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeva della televisione italiana. Dopo gli spoiler diffuse settimane fa, oggi arriva la conferma: uno storico protagonista ha lasciato la serie ambientata a Napoli. Di chi si tratta? L’attore in questione è Davide Devenuto che ricopre i panni di Andrea. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vederlo ...

Anticipazioni Un Posto al Sole Puntate 27-31 gennaio 2020 : La Proposta di Leonardo! : Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020: Leonardo fa una Proposta a Serena. Roberto si riavvicina molto a Marina Anticipazioni Un Posto al Sole: Patrizio tratta male Samuel per aiutare Diego, mentre Serena è chiamata a riflettere sulla Proposta di Leonardo. Fabrizio prova a riconquistare Marina, mentre Roberto tenta di riavvicinarsi alla ricca imprenditrice. Angela, stanca, si reca dalla preside. ...

Davide Devenuto lascia Un Posto al sole - addio ad Andrea : la festa con il cast della soap : Ultimo giorno di riprese per l'attore, che già da qualche mese ha annunciato l'addio alla soap opera dopo ben 16 anni nel ruolo di Andrea Pergolesi. Patrizio Rispo ha pubblicato una serie di video del party con cui Devenuto ha salutato i colleghi, commosso: "Un'esperienza meravigliosa con emozioni gigantesche".Continua a leggere

Un Posto al sole anticipazioni 22 gennaio 2020 : Samuel consola Arianna : Sono a dir poco avvincenti le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 22 gennaio. Si parlerà di Arianna, Marina e Bianca. Ciascuna di loro dovrà affrontare una problematica diversa ma molto importante. La Giordano dovrà fare i conti con la verità riguardante la morte del padre. Bianca sarà alle prese con un altro brutto giorno di scuola mentre Arianna comincerà a pagare le conseguenze della distanza di Andrea, ma sarà Samuel a ...

