Un posto al sole anticipazioni | SAMUEL più vicino ad ARIANNA?

L'ingresso a Un posto al sole del personaggio di SAMUEL Piccirillo (SAMUELe Cavallo) è stato caratterizzato da un equivoco di fondo: l'uomo è un cantante e non un cuoco! Nonostante ciò la new entry – pur non brillando certo per l'estro culinario – si è insediata nelle cucine del Vulcano ed ora interagisce con lo chef Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Proprio quest'ultimo sarà protagonista nelle prossime puntate di un "tentativo di sgambetto" non da poco: il giovane Giordano farà di tutto per trovare un nuovo lavoro a Diego (Francesco Vitiello) e penserà così di rimpiazzare SAMUEL con il fratello. Per far ciò, il nostro Patrizio comincerà a mettere sotto torchio il povero SAMUEL allo scopo di poterlo poi sostituire con Diego, ma non è detto che il subdolo ...

