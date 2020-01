UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 24 gennaio 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5425 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 24 gennaio 2020: Filippo (Michelangelo Tommaso) aspetta ardentemente il ritorno di Serena (Miriam Candurro) e Irene (Greta Putaturo) da Berlino, ma lei nel frattempo incontra Leonardo… Durante il colloquio di Angela (Claudia Ruffo) con la maestra Gagliardi (Tiziana Bagatella), quest’ultima ha espresso delle riserve su Franco (Peppe Zarbo). Ora la giovane Poggi deve decidere cosa fare… Arianna (Samanta Piccinetti) soffre sempre di più a causa della lontananza di Andrea (Davide Devenuto)… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) litiga con Samuel (Samuele Cavallo) e pare che tra di loro un accordo sia irraggiungibile… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 24 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

