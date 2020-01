Un cavillo salva la Nuvola di Fuksas. La Corte dei Conti aveva scovato 3,5 milioni di sprechi. Ma la competenza a decidere è del tribunale civile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tutto come previsto. Grazie a un cavillo l’archistar Massimiliano Fuksas e cinque manager e consiglieri di Eur spa sono salvi. Dopo il pronunciamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione a settembre, che hanno ritenuto la società che gestisce il patrimonio immobiliare dell’Eur un’azienda privata, la Corte dei Conti non ha potuto ora far altro che mandare al macero il processo sulle parcelle d’oro per la Nuvola, riconoscendo il difetto di giurisdizione. Per cercare di recuperare i 3 milioni e mezzo di sprechi su cui hanno indagato gli inquirenti contabili sarà necessaria una causa davanti al Tribunale civile, ma l’azione è affidata alla stessa Eur spa e la strada appare tutta in salita. La Corte dei Conti aveva contestato a Fuksas e a cinque ex presidenti, amministratori delegati e consiglieri della spa dell’Eur un danno erariale superiore ai 3,5 milioni, relativo ... lanotiziagiornale

