Un americano è riuscito a registrare la birra come “animale da supporto emotivo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Negli ultimi anni si è assistito ad una crescente follia in merito agli animali “da supporto”. Se il caso della donna che voleva far volare con lei il suo pavone nel 2018 creò molto scalpore, adesso a scatenare molto rumore è la richiesta di un uomo americano di registrare la birra come “animale da supporto emotivo”. Un americano è riuscito a registrare la birra come “animale da supporto emotivo” LEGGI ANCHE>«Mi hanno vietato di portare il criceto in aereo, sono stata costretta a gettarlo nel water» Negli Stati Uniti l’ “Americans with Disabilities Act” permette a chi ha delle disabilità di poter portare il proprio animale, solitamente un cane o un pony, in luoghi dove l’accesso agli animali non è consentito. Collegato, ma diverso, è il caso degli animali da supporto emotivo. Si tratta di animali che, sotto prescrizione di ... giornalettismo

