Tunisia, lo show di Salvini rimbalza sui media: “Offende il Paese”. E tra i parlamentari c’è chi chiede di dichiararlo “persona non grata” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sono bastate poche ore. Il video di Matteo Salvini che suona al citofono di una famiglia tunisina accusando un ragazzo di 17 anni di spaccio ha fatto il giro del Mediterraneo. Ripresa da alcuni media locali e ampiamente criticata sui social, la vicenda dell’ex ministro dell’Interno in campagna elettorale a Bologna si è rapidamente trasformata in un caso diplomatico. “Salvini non è un cittadino qualunque, ma un politico rappresentante delle istituzioni. Questo comportamento mi mette personalmente a disagio, non può essere normalizzato”, commenta Talel, giovane studente tunisino in Italia rientrato qualche settimana nel paese natale per le vacanze. “Lo show di Salvini offende la Tunisia”, “un ragazzo tunisino offeso pubblicamente”, “politica e razzismo in Italia”: sono solo alcune delle reazioni della stampa tunisina il giorno dopo i fatti. ... ilfattoquotidiano

