Trump, primo presidente Usa alla marcia anti aborto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d’America, un presidente parteciperà alla marcia anti aborto organizzata da March of Life al National Mall di Washington. “Questo venerdì, il 24 gennaio, il presidente Donald Trump sarà il primo presidente della storia a partecipare alla marcia per la vita”. E’ direttamente la Casa Bianca ad … L'articolo Trump, primo presidente Usa alla marcia anti aborto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

