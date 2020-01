Trono Over, anticipazioni: Ida Platano e Riccardo Guarnieri litigano ma stanno ancora insieme (Di giovedì 23 gennaio 2020) Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati ospiti della puntata del Trono Over di Uomini e Donne registrata martedì 21 gennaio. La coppia è più unita che mai. La relazione procede a gonfie vele e Riccardo sta cercando un lavoro vicino Brescia. Ovviamente non mancano le liti. I due hanno battibeccato anche in studio. tv.fanpage

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - BlogUomini : Va oggi in onda #23gennaio il trono Over di #uominiedonne. Veronica e Armando sono d'accordo? - zazoomnews : Anticipazioni Uomini e donne trono over il ritorno litigarello di Riccardo Guarnieri e Ida Platano -… -