Trono Over, anticipazioni: Emanuele si dice molto attivo sessualmente, Gemma Galgani si irrigidisce (Di giovedì 23 gennaio 2020) È stata registrata una nuova puntata di 'Uomini e Donne' relativa al Trono Over. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni diffuse dal sito 'IlVicoloDelleNews', Gemma Galgani avrebbe iniziato una nuova frequentazione. Sarebbe uscita con il personal trainer Emanuele. L'uomo le avrebbe confidato quanto sia attivo sessualmente, lasciandola perplessa. fanpage

trash_italiano : Giuseppe, ma chiudi tutto e vai al Trono Over a fare le sfilate. #cepostaperte - BlogUomini : Va oggi in onda #23gennaio il trono Over di #uominiedonne. Veronica e Armando sono d'accordo? - zazoomnews : Anticipazioni Uomini e donne trono over il ritorno litigarello di Riccardo Guarnieri e Ida Platano -… -