Tragedia climatica nella penisola iberica: la tempesta Gloria miete morti e feriti. La peggiore dal 1982 – VIDEO E FOTO (Di giovedì 23 gennaio 2020) 7 morti e numerosi feriti. Allerta anche in Francia, evacuati i Pirenei orientali Sale il bilancio catastrofico della tempesta che sta flagellando la Spagna. 7 morti e 4 dispersi, ma i dati sono in aggiornamento. Le onde, alte come un palazzo di 3 piani, si stanno infrangendo su tutto il versante mediterraneo della Spagna. La … L'articolo Tragedia climatica nella penisola iberica: la tempesta Gloria miete morti e feriti. La peggiore dal 1982 – VIDEO E FOTO NewNotizie.it. newnotizie

