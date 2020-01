Traffico Roma del 23-01-2020 ore 13:30 (Di giovedì 23 gennaio 2020) SU VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE DIREZIONE Roma. BREVI RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DELLA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA L’AQUILA DOVE RICORDIAMO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: CON DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA, LAVORI DI POTATURA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO: SINO AL 31 GENNAIO, SULLA CORSIA CENTRALE DA VIA DI MEZZOCAMMINO AD OSTIA, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN BASE ALL’AVANZAMENTO DEI LAVORI; AL MOMENTO CI SONO RALLENTAMENTI DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del ... romadailynews

