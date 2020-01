Traffico Roma del 23-01-2020 ore 11:30 (Di giovedì 23 gennaio 2020) al trionfale rallentamenti per incidente in Via Andrea Doria altezza Via Giordano Bruno. rallentamenti per incidente anche all’aurelio su Via Gregorio VII altezza Via Angelo di Pietro in direzione Centro, e in Piazza Irnerio altezza Via Baldo Degli Ubaldi nel quartiere trieste in pieno svolgimento i lavori sul manto stradale sulla via salaria IN DIREZIONE del CENTRO città: code fra Piazza di Priscilla e Via Panama. AL PIGNETO PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO: GIÀ IN VIGORE IL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU VIA L’AQUILA, MENTRE DA OGGI SCATTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO SULLA CIRCONVALLAZIONE CASILINA EST CHE DIVENTA, DUNQUE, A SENSO UNICO DA VIA PRENESTINA A VIA CASILINA lavori di potatura su via cristoforo colombo: Sino al 31 gennaio, sulla corsia centrale da via di mezzocammino ad Ostia, restringimento di carreggiata in base ... romadailynews

