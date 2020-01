Tradisce la moglie allo stadio, ma le telecamere lo smascherano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Scegliere di tradire la moglie e portare l’amante allo stadio a vedere un evento sportivo non è un’idea grandiosa. Lo sa bene questo signore che in Ecuador ha pensato bene di sbaciucchiarsi con l’amante allo stadio durante la partita tra Barcelona e Dolphin. La Kiss Cam lo ha pizzicato e ha smascherato il suo tradimento. Uscire con l’amante e portarla in un luogo pubblico, a un evento sportivo, pieno di fotocamere, telefonini, telecamere: che pessima idea. L’uomo, sposato con un’altra donna, si trovava sugli spalti dello stadio, per uno speciale evento tra Barcelona e Dolphin. In campo c’era anche l’ex capitano della Juventus Alex Del Piero, protagonista insieme ad altri colleghi nella speciale notte gialla per la presentazione della squadra spagnola. Con ... bigodino

