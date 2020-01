Tolo Tolo: il film di Checco Zalone è il quinto incasso italiano di sempre (Di giovedì 23 gennaio 2020) Nonostante il sorpasso di Me contro te durante l'ultimo weekend, Tolo Tolo di Checco Zalone è attualmente in quinto incasso italiano di tutti i tempi. Tolo Tolo, l'ultimo film di Checco Zalone, è il quinto incasso italiano di sempre, e questo nonostante il passo indietro dell'ultimo weekend, in cui è stato superato a sorpresa da Me contro Te Il film - La Vendetta del Signor S. La classifica dei film con i maggiori incassi in Italia vede al momento ancora Avatar saldamente al primo posto, con i suoi 65 milioni 666.319 euro, ma Checco Zalone fa capolino già al secondo posto: è del suo Quo Vado? non solo la seconda posizione in questa classifica (con 65 milioni 336,749 euro), ma anche la prima come film ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Tolo Tolo: il film di Checco Zalone è il quinto incasso italiano di sempre - gesalquadrato : RT @nicolafavrin: Ah sì, sei più andata al cinema a vedere Tolo Tolo, Giorgia? ????. E quell'altro tuo compare ci è andato? Voleva farlo 'sen… - ettore_tolo : RT @EURO2020: ? Andrea Pirlo at EURO 2012 ??? ? ???? @Pirlo_official ??? ? #EURO2020 | #ThrowbackThursday | @azzurri -