Tokyo, esportazioni 2019 segano -5,6%

La frenata dell'economia cinese e il rallentamento del settore auto e del suo indotto, impattano sull'export giapponese, in calo del 5,6% per l'intero, per la prima volta in 3 anni Secondo i dati delle Finanze il deficit della bilancia commerciale ha superato i 1.600 miliardi di yen, l'equivalente di 13,5 miliardi di euro. Le tensioni sul commercio internazionali tra Pechino e Washington sono particolarmente evidenti nei rapporto con la Cina, principale partner di riferimento del Giappone.(Di giovedì 23 gennaio 2020)