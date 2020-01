Todibo rivela: «Allo Schalke 04 dopo aver parlato con Rakitic» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Todibo rivela un retroscena sul passaggio Allo Schalke 04: «Ho parlato a Barcellona con Ivan Rakitic, ha fatto la differenza» Todibo è stato per diverse settimane un obiettivo del Milan. Ricky Massara ha portato avanti diversi tentativi per accaparrarsi il giocatore dal Barcellona, ma alla fine il terzino si è accasato Allo Schalke 04. In un’intervista concessa alla Bild ha rivelato anche un’importante retroscena: «Ho scelto lo Schalke perché prima di scegliere ho spesso parlato con Amine Harit e questo mi ha influenzato. Poi a Barcellona ho ricevuto informazioni in tempo reale da Ivan Rakitic e anche questo ha fatto la differenza». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Todibo rivela Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Todibo rivela