Tiziano Ferro: il documentario su Amazon Prime Video in uscita a giugno 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il film documentario su Tiziano Ferro è in uscita a giugno 2020 su Amazon Prime Video: sarà un 'ritratto senza filtri' del cantante che permetterà ai fan di conoscerlo ancora di più. Un emozionante documentario su Tiziano Ferro, tra i più famosi musicisti italiani contemporanei, è in uscita a giugno 2020 su Amazon Prime Video. Ricco di filmati inediti che vedono l'artista prepararsi per il suo nuovo tour di concerti. Il documentario restituirà agli spettatori uno sguardo unico e privato sulla sua vita, sugli affetti, le passioni e il suo lavoro. Prodotto da Banijay Italia, Ferro "Sono felice di poter raccontare al pubblico e ai miei fan il lavoro di preparazione che c'è alla base di un tour - ha affermato il cantante, parlando del documentario che il cui titolo è Ferro ... movieplayer

