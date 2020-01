Tinder lancia il pulsante Sos se l'incontro va male (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un “pulsante antipanico” per mandare un Sos quando un appuntamento romantico rischia di diventare pericoloso: nell’era del #MeToo ci sta pensando Tinder, una delle app di dating più popolari al mondo. La nuova iniziativa, di cui dà notizia oggi il Wall Street Journal, dovrebbe debuttare negli Usa alla fine di gennaio. Includerà la possibilità di mandare e ricevere feedback se uno dei partecipanti si sente a disagio e perfino far arrivare la polizia sul luogo dell’incontro galante che rischia di degenerare in violenza.Per offrire il nuovo servizio la società madre di Tinder, Match.com, ha acquistato una quota e un posto nel board in Noonlight, una nuova app che rintraccia l’ubicazione degli utenti e informa le autorità se emergono problemi di sicurezza.Tinder, che ha un pool globale di 50 milioni di utenti, ... huffingtonpost

