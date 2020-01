Tim, Wind e Vodafone: multa per costi nascosti sulle prepagate, l’importo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tim, Wind e Vodafone: multa per costi nascosti sulle prepagate, l’importo Tim, Wind e Vodafone sono state multate da parte dell’Autorità garante per le comunicazioni perché ree di aver attivato dei costi all’insaputa del cliente, in merito alle ricaricabili. La sanzione equivale a un importo pari a circa 2 milioni di euro e riguarda sostanzialmente la disponibilità di una ricarica anche quando il credito è esaurito, tramite addebito di un costo aggiuntivo. Tim, Wind e Vodafone multate da Agcom: i motivi della sanzione A spiegare le ragioni dell’importante ammenda la stessa Agcom: “Se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano più il traffico in uscita”. La soluzione pensata dalle compagnie è quella di rendere il credito disponibile “pure in assenza di una volontà ... termometropolitico

