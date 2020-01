Tifoso investito dall’auto: si ferma il campionato! (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il mondo del calcio è sotto shock in seguito ad un episodio che si è verificato nei giorni scorsi, nelle ultime ore è arrivata una decisione importante. Nel dettaglio in segno di lutto per la morte del Tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, investito lo scorso 19 gennaio, a Vaglio di Basilicata (Potenza), da un’auto guidata da un Tifoso del Melfi, la giornata del campionato di Eccellenza lucana prevista per il 26 gennaio non si disputerà. La decisione è arrivata in serata dal Comitato regionale della Basilicata della Lega nazionale dilettanti dopo una riunione che è andata in scena nella Prefettura di Potenza, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’intera giornata è stata spostata a domenica 2 febbraio con il conseguente spostamento di quelle del 2 febbraio a mercoledì 5 febbraio. LEGGI ANCHE –> Incidente con l’auto, ... calcioweb.eu

