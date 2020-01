The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix conferma i lavori sul film d'animazione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo il grandissimo successo della serie di The Witcher di Netflix, il servizio di streaming ha confermato che al momento sta lavorando anche a un film d'animazione.Netflix ha rivelato il progetto - specificamente descritto come un film "anime" - su Twitter e si intitolerà The Witcher: Nightmare of the Wolf e vedrà una "nuova minaccia attualmente non rivelata per il continente".Netflix afferma che il suo nuovo film di The Witcher sarà nelle mani di Studio Mir - la casa di animazione dietro The Legend of Korra - e che saranno coinvolti Lauren S. Hissrich e Beau DeMayo, rispettivamente showrunner e sceneggiatore della serie live-action.Leggi altro... eurogamer

