The New Pope, due nuove puntate venerdì 24 gennaio su Sky Atlantic e Now Tv (Di giovedì 23 gennaio 2020) The New Pope anticipazione e recensione puntate di venerdì 24 gennaio su Sky Atlantic, Sky Cinema Uno e in streaming su Now Tv Continua l’appuntamento settimanale, sempre dalle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV, con The New Pope, la serie creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino. In questo quinto e sesto episodio, in onda il 24 gennaio, vedremo come guest-star Sharon Stone, che verrà ricevuta in visita privata dal nuovo Papa. 1 di 23 ... dituttounpop

stanzaselvaggia : Toninelli is the new Luca Giurato. - poniewozik : THE NEW POPE (dir. Paolo Sorrentino, 2020) - tancredipalmeri : E dal New York Times, sulla notizia su Cristiano Ronaldo nel team of the year, scrivono: “Tutto questo è assurdo. E… -