The Force: Matt Damon star del film di James Mangold (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matt Damon collaborerà nuovamente con il regista James Mangold in occasione di The Force, il film tratto dal libro di Don Winslow. Matt Damon collaborerà nuovamente con il regista James Mangold in occasione dell'adattamento per il grande schermo di The Force, il romanzo scritto da Don Winslow nel 2017. La sceneggiatura del progetto sta venendo riscritta dal regista in collaborazione con Scott Frank, con cui aveva già lavorato in occasione di Logan - The Wolverine. The Force, che avrà come protagonista Matt Damon nuovamente impegnato in un film di James Mangold dopo Le Mans '66 - La grande sfida, racconta la storia di un detective corrotto che fa parte di un team di elite alle prese con la lotta contro il crimine. ... movieplayer

