Terremoto oggi: forte scossa alle Andreanof Islands, costa statunitense (Di giovedì 23 gennaio 2020) Terremoto oggi. Una scossa violentissima ha colpito la costa nord degli Stati Uniti a largo dall’Alaska. Ecco cosa è successo e quali sono stati i danni Terremoto (Fonte: Pixabay) Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter ha colpito le Andreanof Islands nelle prime ore della mattina, intorno alle 5:50 secondo l’orario italiano (19:50 del 22 gennaio ora locale). Vista l’importante intensità, il fenomeno è stato avvertito indistintamente dai membri della popolazione. Per l’esattezza i sistemi della sala INGV di Roma ha stimato come coordinate esatte 51.91-177.73 (longitudine e latitudine, con una profondità stimata di circa 10 km. Al momento non si registrano danni a cose o a persone e non è stata proclamata nemmeno l’allerta tsunami. In virtù di questa situazione la Geological Survey ha rilevato l’allerta ... chenews

